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Karaman’da beton bariyere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

KARAMAN HABERLERİ  | 15.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Karaman’da beton bariyere çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendikten sonra ağır yaralandı.Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 2.

Karaman’da beton bariyere çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendikten sonra ağır yaralandı.
Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yapım çalışmalarının devam ettiği yolda seyretmekte olan F.Y. (19), yönetimindeki 33 U 3922 plakalı motosiklet, beton bariyeri fark edemeyerek hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletin ön tarafı parçalanırken sürücü 15 metre ileri fırlayarak başka bir bariyere kafasını çarptı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan F.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekibi kazanın olduğu yerde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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