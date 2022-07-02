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Karaman'da bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı

02.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı

Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Ahmet Burak Büyükköse, İmaret Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda karşılaştığı 5 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Büyükköse, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Karaman yaralı

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