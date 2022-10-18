Karaman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Karaman'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda dün, boşanma aşamasındaki eşi Saadet K'yi bıçaklayarak kaçtıktan sonra yakalanan Harun K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Saadet K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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