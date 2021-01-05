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Karaman’da budanan ağaçlar gübre olarak kullanılıyor

KARAMAN HABERLERİ  | 05.01.2021 14:47 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi, budanan ağaç dallarını park ve yeşil alanlardaki bitkilerin gelişmesinde gübre olarak kullanıyor.Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçların gelişimini kuvvetlendirip sağlıklı kılmak için ağaç budama işlemlerine devam ediyor.

Karaman Belediyesi, budanan ağaç dallarını park ve yeşil alanlardaki bitkilerin gelişmesinde gübre olarak kullanıyor.
Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçların gelişimini kuvvetlendirip sağlıklı kılmak için ağaç budama işlemlerine devam ediyor. Şehir genelinde yürütülen çalışmalarda ekipler; yol kenarlarında, yeşil alanlarda, park ve bahçelerde bulunan kurumuş veya tehlike arz eden ağaçları buduyor. Budanan dallar ise ağaç öğütme makinesinde öğütülerek tekrar doğaya kazandırılıyor. Karaman Belediyesi’ne ait fidanlıkta kurulan tesiste, budanan ağaç dalları öncelikle talaş haline getiriliyor. Ekipler daha sonra talaş halindeki kompostu yeşillendirme yapılan alanlarda bitki köklerine sererek, bitkinin alması gereken su ihtiyacını azaltıyor, daha sağlıklı ve dayanıklı kalmasını sağlayarak ömrünü uzatıyor.

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