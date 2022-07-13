Karaman'da çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

KARAMAN (AA) – Karaman'da bir evde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 798 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında, çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Olayda evde bulunan Ali Doğan (18), Yusuf Bakıcı (19), İsmail Etem Yıldız (18) ve Mahmut Arı (19) yaralandı.

Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Patlama sonucu evde ve apartman önünde bulunan bir araçta hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.



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