Karaman’da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri de kentte aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sivil ve resmi olmak üzere 16 ekibin katıldığı operasyonda; parada sahtecilik, hırsızlık, silahla tehdit, nafaka hükümlerine uymamak, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kasten yaralama ve kadına karşı tehdit suçlarından haklarında 3 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası olan 12 kişi sabaha karşı evlerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

