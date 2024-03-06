YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İHA İHA
06.03.2024 07:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 70 ABZ 304 plakalı motosiklet kavşakta E.A. idaresindeki 33 DUH 146 plakalı Peugeot marka cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan H.A., yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayı gören bir vatandaş, kırmızı ışığın yanması üzerine motosikletin kavşakta duramayarak cipe yandan çarptığını ileri sürdü. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da sağanak, fırtına ve hortum etkili olduAntalya'da sağanak, fırtına ve hortum etkili oldu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da ziyaretlerde bulunduDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
Erzincan Valisi Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştüErzincan Valisi Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştü
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 6 Mart Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:04
Öğle
13:03
İkindi
16:19
Akşam
18:53
Yatsı
20:07

Karaman Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Çarşamba

Güneyyurt eczanesi
Ermenek
Duygu eczanesi
Merkez
Ozan eczanesi
Merkez
Sila eczanesi
Ayranci
Cafer eczanesi
Sariveliler
Kasaba eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz eczanesi
Basyayla
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.