YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da depremzede çocuklar gençlik merkezinde moral buluyor

Karaman’da depremzede çocuklar gençlik merkezinde moral buluyor

21.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler, deprem bölgesinden Karaman’a gelen depremzede çocuklar ile oyunlar oynayarak, güzel zaman geçirmeleri için çalışıyor.

Karaman’da depremzede çocuklar gençlik merkezinde moral buluyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından Karaman’a gelen depremzede vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir edilerek, ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaman Gençlik Merkezi ve Ermenek Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençlerde depremzede ailelerin çocuklarına her açıdan destek olarak, depremden etkilenen çocuklara yönelik destek faaliyetlerini de artırdı. Özellikle depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve psikososyal gelişimlerine destek olmak amacıyla sinema geceleri, kukla ve palyaço gösterileri, uçurtma şenliği, doğum günü organizasyonu ve boyama gibi faaliyetler düzenlenerek, afetin çocuklar üzerinde meydana getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı olunuyor. Son olarak Karaman Gençlik Merkezi’nde depremzede çocuklar için düzenlenen etkinlikte gençlik merkezi çalışanları ve gönüllü gençler depremzede çocuklar ile bir araya gelerek bir birinden renkli kitap ayracı tasarladılar.

Dolu dolu geçen etkinliğin ardından bir birinden farklı kitap ayracı tasarlayan depremzede çocukların mutluluğu ise yüzlerinden okundu.
Düzenlenen etkinliklerden dolayı mutlu olduklarını belirten depremzede çocuklar, gün boyu kendileri ile vakit geçiren gençlik merkezi çalışanları, gönüllü abi ve ablalarına teşekkür ederek, hazırladıkları kitap ayraçlarından bazılarını gönüllü abla ve abilerine hediye etti.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından depremzede çocuklar için düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler her hafta hazırlanan programlar eşliğinde devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili kaza yaptı, 3 kişi yaralandıKaraman'da polisin dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili kaza yaptı, 3 kişi yaralandı
Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandıErzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandıÇorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
deprem

Karaman Namaz Vakitleri 21 Mart Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:43
Öğle
13:00
İkindi
16:25
Akşam
19:06
Yatsı
20:21

Karaman Nöbetçi Eczaneler21 Mart Salı

Gürel Eczanesi
Merkez
Bender Eczanesi
Merkez
Ermenek Eczanesi
Ermenek
Sıla Eczanesi
Ayranci
Kasaba Eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz Eczanesi
Basyayla
Talay Eczanesi
Sariveliler
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.