Karaman’da drift alanı ve maket hava aracı pisti törenle açıldı

Her zaman spora ve sporcuya destek veren Karaman Belediyesi, motor sporları ve model uçak tutkunlarını unutmadı. Gençlerin gözde aktivitelerinden biri olan driftin, trafiğe kapalı alanlarda ve her türlü güvenlik önlemi alındıktan sonra yapılması amacıyla yola çıkan belediye, Urgan Mahallesi ve organize sanayi bölgesi arasındaki serbest bölge alanına drift tutkunları için özel bir pist yaptı.

29 bin 161 metre kare alana yapılan drift ve model uçak pisti yoğun bir katılımla açıldı. Binlerce aracın alanı doldurduğu ve uzun kuyruk oluşturduğu açılışa, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MHP İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel, MHP Merkez İlçe Başkanı Kamil Kısacıkoğlu, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve bu spora gönül veren çok sayıda vatandaş katıldı. Çevre illerden ve yurdun değişik bölgelerindeki hız tutkunlarının da geldiği açılış programında gerçekleştirilen drift gösterileri büyük heyecan ve ilgiyle izlenirken, Belediye Başkanı Kalaycı da drift yapan bazı araçlara binerek halkı katılanları selamladı. Belediye drift alanı drag pisti ve maket hava aracı pistini ileriki günlerde daha da geliştirilerek, çeşitli şampiyona, mahalli yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek hale getirecek. Pistin ileri sürüş teknik eğitimleri ile hobi amaçlı model uçak ve maket hava aracı kullanıcılarına da ev sahipliği yapacak.

