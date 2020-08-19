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Karaman'da düğünler ile 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama

KARAMAN HABERLERİ  | 19.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Karaman'da düğünler ile 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama

Karaman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokak düğünleri ile 65 yaş üstündekilerin toplu etkinliklere katılması yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni kararların alındığı belirtildi.

Kent genelinde sokak ve mahallelerde yapılacak düğün, nişan, kına, sünnet gibi etkinliklerin yarından itibaren yasaklandığı bildirilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Sokak ve mahalle düğünlerinin, sadece okul bahçelerinde masa düzeni olması, masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olması kaydıyla yapılabilmesine karar verilmiştir. Köylerde kapalı alanlarda düğün, kına, nişan, sünnet düğünü, mevlit gibi etkinliklerin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Açıklamada, "65 yaş üstündekilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi hariç olmak üzere düğün, nişan, kına, kız isteme gibi toplu etkinliklere girmelerinin yasaklanması, 16 yaş altı kişilerin düğün salonları, köy düğünleri ve okullarda yapılacak düğün, nişan, kına, sünnet gibi etkinliklere alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

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