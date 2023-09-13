Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getireceği öne sürülen A.A, A.K, R.Ç. ve C.B'yi takibe aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon yapan ekipler şüphelileri Karaman girişinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 72.5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve A.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, R.Ç. ve C.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

