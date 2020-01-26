YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da Elazığ ve Malatya’ya 4 tır dolusu yardım

Karaman’da Elazığ ve Malatya’ya 4 tır dolusu yardım

KARAMAN HABERLERİ  | 26.01.2020 18:00 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan 6.5 şiddetindeki depremin ardından tüm yurtta olduğu gibi Karaman’da da yardım kampanyaları başlatıldı.Karaman Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Elazığ’da yaşanan 6.5 şiddetindeki depremin ardından tüm yurtta olduğu gibi Karaman’da da yardım kampanyaları başlatıldı.
Karaman Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya’ya yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar özel araçlarıyla Aktekke 15 Temmuzu Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan toplama merkezine akın etti. AFAD ekipleri de belediye görevlileriyle birlikte yardım toplama merkezine getirilen malzemelerin organizesini yaptı. Para yardımında bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlar içinse Türk Kızılay Karaman Şubesi de kurduğu stantta makbuz karşılığında nakdi yardımları topladı. 9 saat gibi kısa bir sürede, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan 4 tır dolusu yardım malzemesi toplandı.
Toplanan yardım malzemeleri daha sonra Elazığ ve Malatya’ya gitmek üzere vakit kaybetmeden yola çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Rektör Akgül, UNİKOP 2020 devir teslim törenine katıldıRektör Akgül, UNİKOP 2020 devir teslim törenine katıldı
Kızılay Karaman Şubesi’nden Elazığ’a bir tır dolusu yardımKızılay Karaman Şubesi’nden Elazığ’a bir tır dolusu yardım
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Karaman Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:25
Sabah
07:48
Öğle
13:04
İkindi
15:48
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Karaman Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Hancı Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Nur Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Sağlık Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

Kazım Karabekir Paşa Karaman’da Anıldı

Kazım Karabekir Paşa Karaman’da Anıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.