Karaman’da Elazığ ve Malatya’ya 4 tır dolusu yardım

Elazığ’da yaşanan 6.5 şiddetindeki depremin ardından tüm yurtta olduğu gibi Karaman’da da yardım kampanyaları başlatıldı.

Karaman Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya’ya yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar özel araçlarıyla Aktekke 15 Temmuzu Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan toplama merkezine akın etti. AFAD ekipleri de belediye görevlileriyle birlikte yardım toplama merkezine getirilen malzemelerin organizesini yaptı. Para yardımında bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlar içinse Türk Kızılay Karaman Şubesi de kurduğu stantta makbuz karşılığında nakdi yardımları topladı. 9 saat gibi kısa bir sürede, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan 4 tır dolusu yardım malzemesi toplandı.

Toplanan yardım malzemeleri daha sonra Elazığ ve Malatya’ya gitmek üzere vakit kaybetmeden yola çıktı.

