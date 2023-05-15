Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak

Hemşire Emine Ay'ı öldüren Hüseyin B. ve sanığa yardım ettiği öne sürülen Bayram S. hakkında Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Karaman 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hüseyin B. "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet, tabancayı temin eden Bayram S. ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek"ten 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, ifadeler, olay yeri inceleme raporu, kriminal raporlar, doktor raporları, telefon inceleme tutanakları, kolluk tutanakları, ölüm belgesi, otopsi raporu yer aldı.

Hüseyin B, iddianamede yer alan ifadesinde, akrabası Emine Ay'ı platonik olarak çocukluğundan bu yana sevdiğini anlattı.

Aileler bu duruma karşı çıkınca Ay'ın kendisiyle görüşmek istemediğini ifade eden Hüseyin B, şöyle konuştu:

"Beni sosyal medyada her yerden engelledi. Olay günü Emine ile görüşmek için Konya'dan Karaman'a geldim. Emine'nin beni reddetmesi durumunda yanımda getirdiğim tabancayla intihar edecektim. Karaman'a geldikten sonra çiçek yaptırdım. Emine'nin yanına çıktım, kapıyı kapattım. Bana, 'Ne işin var burada?' diye sordu, benimle ilgilenmedi. Verdiğim çiçeği almadı. Bunun üzerine kendisine 'Madem bu dünyada kavuşamıyoruz, bari ahirette kavuşalım.' diyerek çantamda bulunan tabancayı çıkartarak iki el ateş ettim. Yardım istemek için kalkınca bir kez daha ateş ettim. Sonra iki el kendime ateş ettim."

HAYATINI KAYBEDEN HEMŞİRENİN HASTANEDEKİ İFADESİNDEN

Ağır yaralandıktan sonra 6 aylık yaşam mücadelesini kaybeden Emine Ay, Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olaydan sonra verdiği ifadesinde şunları anlattı:

"Şüpheli 2018'de sosyal medya üzerinden benimle evlenmek istediğini belirten mesajlar göndermeye başladı. Bunu aileme de anlattım. Son olarak 2022'nin mart ayında Karaman'da çalıştığım yere geldi. Bir ihtiyacım, isteğim olursa arayabileceğimi söyleyerek gitti. Olay günü şüpheli odaya girdi. 'Burada ne işin var?' diye sordum. 'Niye geldiğimi biliyorsun.' diyerek elindeki çiçeği masanın önündeki komodinin üzerine bıraktı. Sırtındaki çantayı sandalyenin üzerine koydu. İstemediğimi söyledim. Çantanın içinden pelüş ayıcık çıkartarak kenara koydu. Sonra çantadan tabancayı çıkartarak iki el bana ateş etti. 'İmdat' diyerek kalkmaya çalışırken bir kez daha ateş etti."

"ÇOCUĞUMU HAYATTAN KOPARDILAR"

Baba Mehmet Ay, AA muhabirine, kızının genç yaşta hayata gözlerini kapattığını söyledi.

Acılarının büyük olduğunu belirten Ay, "Gitgide eridi ve organ yetmezliğinden çocuğumuzu kaybettik. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Çocuğumuz geri gelmeyecek ama en azından sonrası böyle olaylar yaşanmaz. Yeni atanmıştı, heyecanlıydı ve hayat doluydu. Hayalleri vardı. Çocuğumu hayattan kopardılar." ifadesini kullandı.

Kızının kabri başında hüzünlenen anne Havva Ay ise her gün evladının mezarını ziyaret ettiğini söyledi.

Kızının Karaman'da görev yapan meslektaşlarının Anneler Günü'nde kendisini ziyaret ettiğine değinen Ay, "Katilin en ağır cezayı almasını ve çocuğumun burada rahat uyumasını istiyorum. Anneler Günü'mü arkadaşları kutladı. Yanımda yok ve maalesef bir daha da olamayacak." dedi.

OLAY

Karaman Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin B. (29), hemşire Emine Ay'ı (27) tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs etmişti. Tedavisi tamamlanan Hüseyin B. tutuklanmış, Karaman'dan Konya'ya sevk edilen ağır yaralı Ay ise tedavi gördüğü hastanede 13 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

