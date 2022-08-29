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Karaman'da girişi yasak olan mağaradan çıkmaya çalışırken düşen kişi öldü

29.08.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da girişi yasak olan mağaradan çıkmaya çalışırken düşen kişi öldü

Karaman'da girişi yasak olan mağaradan çıkmaya çalışırken düşen kişi öldü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde mağaradan çıkmak isterken düşen kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Uğur (73) ile Alaattin Çiftçi Maraspolis Mağarası'nın kapalı olan üst kısmındaki girişini açarak mağaraya girdi.

Mağaradan çıkarken ayağı kayan Uğur, aşağı düştü. Çiftçi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Uğur'un cenazesi, incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mağaraya girişin yasak olduğu, yıllar önce tehlikeli olduğu için belediye tarafından kapatıldığı öğrenildi.

Karaman'da girişi yasak olan mağaradan çıkmaya çalışırken düşen kişi öldü

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