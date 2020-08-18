YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da gurbetçilere Covid-19 testi yapılıyor

Karaman’da gurbetçilere Covid-19 testi yapılıyor

KARAMAN HABERLERİ  | 18.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan test merkezinde gurbetçi vatandaşlara Covid-19 testinin yapılmaya başlandığı bildirildi.Verilmeye başlanılan hizmetle ilgili açıklamada bulunan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr.

Karaman’da gurbetçilere Covid-19 testi yapılıyor

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan test merkezinde gurbetçi vatandaşlara Covid-19 testinin yapılmaya başlandığı bildirildi.
Verilmeye başlanılan hizmetle ilgili açıklamada bulunan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz, gurbetçi vatandaşlarımızın geldikleri ülkelerin bazıları son 48 saat içerisinde sonucu alınmış PCR testi istemektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın gümrük kapılarında mağduriyet yaşamamaları için Sağlık Bakanlığımızın da talimatlarıyla ilimizde gurbetçi Covid-19 birimi kurmuş bulunmaktayız. İşlerinin daha hızlı ve en az riskle halledilebilmesi için bu birimden sadece yurt dışına çıkış yapacak olan vatandaşlarımız faydalanmaktadır. Yurt dışına çıkışlarını bilet, pasaport gibi evraklarla kurumumuza bildiren vatandaşlarımızın Covid-19 testi özverili bir şekilde yapılarak test sonuçları en kısa sürede teslim edilmektedir” dedi.
Gurbetçiler, hastanenin ücretli veznesinde kayıtlarını yaptırdıktan sonra haftanın her günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Covid-19 testlerini yaptırabilecekler.

Karaman’da gurbetçilere Covid-19 testi yapılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
İş adamı Özdağ’ın acı günüİş adamı Özdağ’ın acı günü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

Karaman Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
05:59
Öğle
12:56
İkindi
16:40
Akşam
19:43
Yatsı
21:05

Karaman Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Lokman Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.