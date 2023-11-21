Karaman’da havai fişek patladı: 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesindeki Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.E. (32), isimli kişi, iş yerindeki sobayı karton olan boş havai fişek bataryasıyla yakmak istedi. Bu sırada karton batarya içerisindeki tam patlamamış olan havai fişek biranda patladı. A.E., patlayan havai fişekle yüzünden yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.E’nin yüzünde yaralar oluşurken, sağ gözünde görme duyusunu kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

