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Karaman'da infaz koruma memurlarından "Türkiyem" türküsü

KARAMAN HABERLERİ  | 03.04.2020 01:44 | Son Güncelleme

Karaman'da infaz koruma memurlarından "Türkiyem" türküsü

Karaman M tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde görev yapan infaz koruma memurları kendilerine tahsis edilen yurtta "Türkiyem" türküsünü söyledi.

Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi ve Karaman Açık Cezaevinde görevli 161 infaz koruma memuru için Necati Yeniel Kız İmam Hatip Lisesinin Yurdu tahsis edildi. Yurtta gerekli önlemler alındıktan sonra personel yurda yerleştirildi.

Yurtta kalan personel, gece pencereye çıkarak hep birlikte Mustafa Yıldızdoğan'ın "Türkiyem" türküsünü söyledi.

Evlerinde kalan bazı infaz koruma memurları da yurt bahçesinde türkü söyleyen meslektaşlarına eşlik ederek destek verdi.

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İnfaz koruma memuru Karaman Karantina Türkü

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