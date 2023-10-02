Karaman’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi dükkana silahla ateş ederek kaçtı. Saldırıda, dükkan içerisinde bulunan M.Ş. omzuna isabet eden tek kurşunla yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadı öğrenildi.

Polis, iş yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

