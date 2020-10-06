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Karaman'da iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

KARAMAN HABERLERİ  | 06.10.2020 00:09 | Son Güncelleme

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'ne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, buradaki bir iş yerine av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda iş yerinde bulunan Mehmet Başaran, Süleyman Özcan ve Kemal Kılıçer yaralandı.

Zanlılar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde iş yeri önüne gelip otomobilden inen kişilerin dükkana ateş açtıktan sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaşmaları görülüyor.

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