Karaman'da kablo hırsızlığından yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Karaman'da kırsal alanda telefon kablolarını keserek çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Lale ve Gökçe köyleri kırsalında Türk Telekom'a ait kabloların kesilerek çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli gördükleri aracı kent merkezinde durdurdu.

Sürücü A.K. (45) ile araçtaki T.D. (24) ve I.S. (23) gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerinde, yaklaşık 200 metre kabloyu çaldıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve T.D. tutuklandı, I.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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