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Karaman’da kaçak tütün ele geçirildi

KARAMAN HABERLERİ  | 17.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Karaman’da bir kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 40 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Karaman-Mersin karayolu üzerinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri O.B.

Karaman’da bir kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 40 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karaman-Mersin karayolu üzerinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri O.B. isimli şahsın kullandığı 42 plakalı kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler piyasa değeri 40 bin lira olduğu tahmin edilen 278 kilo kıyılmış tütün, 20 bin adet makaron, 108 adet plastik sigara sarma kutusu ile 12 adet sigara sarım tablası ele geçirildi. Yakalanan kaçak tütün ve malzemelere el konulurken, kamyonet sürücüsü O.B. hakkında yasal işlem yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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