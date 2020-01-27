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Karaman’da kaçak ve usulsüz avlanmaya 56 bin 940 lira ceza

KARAMAN HABERLERİ  | 27.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak ve usulsüz avlanma yaparken yakalanan 42 kişiye 56 bin 940 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu ay içerisinde Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ve Jandarma ekiplerince yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında il genelinde usulsüz av yapan 42 kişiye 56 bin 940 lira para cezası uygulanarak 17 adet av tüfeğine el konulduğu belirtildi.Av Koruma ekibince il genelinde jandarma ekiplerinin de destekleriyle birlikte av koruma ve kontrol çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edildiği kaydedildi.

Karaman’da kaçak ve usulsüz avlanmaya 56 bin 940 lira ceza

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak ve usulsüz avlanma yaparken yakalanan 42 kişiye 56 bin 940 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu ay içerisinde Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ve Jandarma ekiplerince yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında il genelinde usulsüz av yapan 42 kişiye 56 bin 940 lira para cezası uygulanarak 17 adet av tüfeğine el konulduğu belirtildi.
Av Koruma ekibince il genelinde jandarma ekiplerinin de destekleriyle birlikte av koruma ve kontrol çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edildiği kaydedildi.

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