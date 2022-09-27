Karaman'da kadın astsubay evinde ölü bulundu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde görev yapan kadın astsubay evinde ölü bulundu.

İşe gitmeyen Yeter Akar'ı (27) merak eden arkadaşları eve gitti. Hareketsiz halde bulunan Akar için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Hayatını kaybettiği anlaşılan Yeter'in cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Ayrancı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Adıyamanlı olan Akar'ın 4 yıldır Ayrancı'da görev yaptığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz