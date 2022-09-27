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Karaman'da kadın astsubay evinde ölü bulundu

27.09.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da kadın astsubay evinde ölü bulundu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde görev yapan kadın astsubay evinde ölü bulundu.

İşe gitmeyen Yeter Akar'ı (27) merak eden arkadaşları eve gitti. Hareketsiz halde bulunan Akar için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Hayatını kaybettiği anlaşılan Yeter'in cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Ayrancı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Adıyamanlı olan Akar'ın 4 yıldır Ayrancı'da görev yaptığı öğrenildi.

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