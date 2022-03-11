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Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

11.03.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

Karaman'da kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Karaman-Mersin kara yolu, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun yağış nedeniyle kar lastiği olmayan ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, geçidin trafiğe kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli kara yolunda da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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kar yağışı Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

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Sabah
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Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

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