Karaman'da kaykay şampiyonası yapıldı

Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 2. etap yarışmaları, Karaman'da yapıldı.

Federasyonun açıklamasına göre, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde merkez çok amaçlı spor salonu yanında yer alan Kaykay Park'ta gerçekleştirilen organizasyona 28'i erkek toplam 33 sporcu katıldı.

Erkeklerde Berke Dikişçioğlu birinci, Alparslan Ayhan ikinci, Yusuf Duran üçüncü oldu. Kadınlarda ise Melis Sakaoğlu birinci, Ayşe Can ikinci, Ceren Yücel üçüncü sırayı aldı.

Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerini, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya takdim etti.



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