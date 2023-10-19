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Karaman’da “Komşu Gönüllülük Hareketi” projesi devam ediyor

19.10.2023 11:27 | Son Güncelleme:
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Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarında kalan gönüllü gençler, “Komşum Gönüllülük Hareketi” projesi çerçevesinde yurtlarda tüketilmeye uygun yemekleri komşularıyla paylaşmaya devam ediyor.

Karaman’da “Komşu Gönüllülük Hareketi” projesi devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Gönüllülük Federasyonu ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği’nin kamu kurumları başta olmak üzere, çeşitli yerlerde artan ve tüketilmeye uygun yemeklerin israf edilmesinin önüne geçilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının amaçladığı “Komşum Gönüllülük Hareketi” projesi Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor. GSB Karaman Yurtlarında kalan gönüllü gençler tarafından hijyenik ortamda ve özenle hazırlanan yemekler vatandaşlarla paylaşılıyor. Merkez ve ilçe yurtlarında 100’den fazla gönüllü öğrencinin yer aldığı proje kapsamında günlük 50’den fazla aileye ulaşıyor.

“Komşum Gönüllülük Hareketi” projesine bu yılda devam ettiklerini belirten gönüllü gençler, “Geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönemde gönüllü arkadaşlarımızla birlikte israfın önüne geçmek ve vatandaşlarımız ile yemeklerimizi paylaşmak için kollarımızı sıvadık. Kaldığımız yurtlarda çıkan akşam yemeklerini gönüllü arkadaşlarımızla birlikte özenle hazırlayarak proje kapsamında belirlenen ailelerimize ulaştırıyoruz. Bu şekilde hem israfın önüne geçmiş oluyor hem de yardım etme duygusunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde tüm GSB Yurtlarında uygulanan bu projeyi bizlerde ilimizde yılsonuna kadar sürdüreceğiz. En büyük kazancımız ise yüzlerde tebessüm ve gönüllerine dokunduğumuz vatandaşlarımızın mutluluğu olacak” şeklinde konuştu.

Tüm gönüllü öğrencilere göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ise, “İl ve ilçelerimizde gönüllü öğrencilerimizin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Tüm illerimizdeki GSB Yurtlarında olduğu gibi ilimizde de “Komşum Gönüllülük Hareketi” projemizi merkez ve ilçe yurtlarımızda gönüllü öğrencilerimiz ile birlikte sürdürüyoruz. Proje kapsamında ulaştığımız aile sayımızda her geçen gün artıyor. Projemizi yılsonuna kadar gönüllü ordumuz ile hassas bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

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