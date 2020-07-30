Karaman’da korona virüs tedbirleri altında şehitlik ziyareti

Karaman’da Kurban Bayramı öncesi korona virüs tedbirleri altında Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol üyeleri sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyarak şehit mezarlarına su döküp karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle sohbet etti. Bazı şehit ailelerinin ise ziyaret esnasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Program, Polis Şehitliği ziyaretiyle sona erdi. Şehitlik ziyaretine, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, daire müdürleri, şehit yakınları, askeriye, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

