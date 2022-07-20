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Karaman'da orman alanlarına girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

20.07.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da orman alanlarına girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Karaman Valiliği, yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı korunmak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ifade edildi.

Mesire alanları dışında ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında kamp yapmanın, piknik yapmanın, mangal, semaver, her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ormanlara dört kilometre mesafede ve 6831 sayılı Orman Koruma Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddesi çerçevesinde olan köyler ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız yakmak; bağ ve bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Orman İşletme Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD ve İl Müftülüğü tarafından tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangını riski konusunda bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır."

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.

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