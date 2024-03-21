YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu

Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu

İHA İHA
21.03.2024 12:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için duyarlı bir davranışa imza atan ortaokul öğrencileri öğretmenleriyle birlikte okulda yardım kampanyası düzenleyip, kumbaralarında biriktirdikleri paraları Gazze’ye ulaştırılması için Kızılay’a teslim etti.

Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu

Gazze’de yaşanan olaylara kayıtsız kalmayan Lale Ortaokulu öğrencileri, “Haydi Karaman Gazzeye Yardım” kampanyasına katkıda bulunmak için okulda kampanya düzenleyip harçlıklarını Gazze’deki arkadaşlarına gönderdi. Yapılan yardım sonrasında Lale Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Recep Azakar ve Müdür Yardımcısı Tuncay Azakar ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ı ziyaret etti. Okul Müdürü Recep Azakar, Gazze’ye yardım için yapmış oldukları etkinliklere ilişkin İl Müdürü Çalışkan’a bilgi verdi.

Recep Azakar, “Kızılay ile Yunus Emre Vakfı’nın ortaklığında Karaman’da başlatılan “Haydi Karaman Gazzeye Yardım” kampanyasına destek olmak için okulumuz 5’inci sınıf öğrencileri kumbaralarındaki birikimlerini ve harçlıklarını toplayıp, bir koli erzak ve bir çuval un bedelini toplayarak katkıda bulundular. Duyarlı öğrencilerimiz ayrıca her sınıf kendi kampanyasını düzenleyip, Filistinli çocuklar için bir koli erzak ve bir çuval un bedelini Yunus Emre Kültür Vakfı ve Kızılay’ın Gazze için açmış olduğu yardım hesabına yatırdı” dedi.

Lale Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini duyarlı davranışlardan dolayı tebrik ederek söze başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 13 bin çocuğun öldüğünü söyledi. Çalışkan, “İşgalci İsrail’in Gazze’deki katliamı sürüyor. İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum insanlara bomba yağdırıp, okulları ve hastaneleri hedef alıyor.

Gazze’de yaşanan zorlukları ve acıları hepimiz derinden hissediyoruz. Bu acıya ortak olan öğrencilerimizin biriktirdikleri harçlıkları Gazze’deki kardeşlerine göndermesi bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Çünkü tarih boyunca milletimiz mazlumun yanında zalimin karşısında durmuştur. Hazreti İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali Gazze’deki kardeşlerimize yardım elini uzatan öğrencilerimizi örnek davranışlarından dolayı tekrar tebrik ediyor, öğrencilerimizi yetiştiren ailelerine, öğretmenlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralıSüratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı
İlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldıİlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldı
Bolu, Türkiye’nin en soğuk ili olduBolu, Türkiye’nin en soğuk ili oldu
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:42
Öğle
12:59
İkindi
16:26
Akşam
19:07
Yatsı
20:22

Karaman Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Büyük eczanesi
Merkez
Sila eczanesi
Ayranci
Serin eczanesi
Merkez
Talay eczanesi
Sariveliler
Dost eczanesi
Ermenek
Kasaba eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz eczanesi
Basyayla
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.