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Karaman’da otomobil yangını

KARAMAN HABERLERİ  | 11.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Karaman’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede büyümeden söndürüldü.Yangın, Hamidiye Mahallesi Cumartesi Pazarı içerisinde çıktı.

Karaman’da otomobil yangını

Karaman’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Yangın, Hamidiye Mahallesi Cumartesi Pazarı içerisinde çıktı. Alınan bilgiye göre, sahibi tarafından sokak içerisine park edilen 70 BF 024 plakalı otomobil bir anda motor kısmından alev aldı. Vatandaşlar yanan otomobile müdahale ederken, bir taraftan da durumu itfaiyeye haber verdi. Yanan otomobil, itfaiye gelmeden vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında küçük çaplı maddi hasar oluştu.

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Merkez
Üniversite Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yılmaz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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