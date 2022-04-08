Karaman'da otomobilin bagajında tarihi eserler ele geçirildi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilinin bagajında otların arasına saklanmış tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Güneyyurt Beldesinde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri beldeye bağlı Aralık Mahallesi'nde ikamet eden D.B'nin (42) elinde tarihi eserler olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler Ermenek-Güneyyurt kara yolundaki kontrolde şüphelinin kullandığı otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada bagajda otların içinde poşetle saklanmış üzerinde figür bulunmayan 20 obje, 13 sikke, 3 yüzük, 2 cam obje, balık figürü, heykel başı, mühür, haç, yaprak figürü, zincirli kanca ve geyik boynuzu figürü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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