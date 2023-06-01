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Karaman’da şarampole uçan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

01.06.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da kontrolden çıkarak şarampole uçan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Karaman’da şarampole uçan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Beyazıt Ünal’ın kullandığı 70 ES 249 plakalı motosiklet, ışıklandırması olmayan yolda seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki taşlık şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yol kenarına savrulan sürücü Ünal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi ile Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Beyazıt Ünal’ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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