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Karaman'da sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi

13.06.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi

Karaman'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şehrivani Canıvar'ın (35) cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Canıvar'ın cenazesi, burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Canıvar'ın eşi Fatih Canıvar gözyaşlarını tutamadı. Beş çocuk annesi Canıvar'ın 3 kızı da cenaze namazına katıldı.

Törene, Canıvar ailesinin yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Fatih Canıvar, eşi Şehrivani Canıvar (35) ve çocuğuyla Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkisinde hayvanlarını otlatırken dere kenarında çalılarda bir arı oğulu bulmuş, çift oğulu kovana almaya çalıştıkları sırada, Şehrivani Canıvar dere yatağını dolduran sel sularına kapılarak yaşamını yitirmişti.

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