YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

21.06.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Karaman'da seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Eyyüp E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobile, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken yanlarına yaklaşan araçtan tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda Eyyüp E. ile araçta bulunan Ramazan T. yaralandı.

Eyyüp E. aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandıKaraman merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi
Samsunspor, Şener Kaya’yı transfer ettiSamsunspor, Şener Kaya’yı transfer etti
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:20
Öğle
12:54
İkindi
16:45
Akşam
20:18
Yatsı
21:56
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta kaldı

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta kaldı

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.