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Karaman’da sokaklar boş kaldı

KARAMAN HABERLERİ  | 21.11.2020 21:22 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00’da başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00’da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Karaman’da da sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00 itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Karaman’da da sokaklar adeta boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Karaman şehir merkezinde sadece polisler ve sokağa çıkma izni bulunanlar görüntülendi. Şehrin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesinde ise polis ekipleri gezen bazı araçları durdurarak kontrol etti.

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