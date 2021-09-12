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Karaman'da sulama kanalına düşen Afgan çocuk boğuldu

12.09.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da sulama kanalına düşen Afgan çocuk boğuldu

Karaman'da sulama kanalına düşen Afganistan uyruklu çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki Omid Tajık dengesini kaybederek Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yakınındaki sulama kanalına düştü.

Durumu gören çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekibine haber verdi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, iki kilometre ileride Tajık'ın hareketiz bir şekilde su yüzeyinde ilerlediğini gördü. Ekipler küçük çocuğu kanaldan çıkardı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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