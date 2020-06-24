YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da sulama kanalına düşen kardeşi ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi hayatını kaybetti

Karaman'da sulama kanalına düşen kardeşi ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi hayatını kaybetti

KARAMAN HABERLERİ  | 24.06.2020 21:48 | Son Güncelleme

Karaman'da sulama kanalına düşen kardeşi ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi hayatını kaybetti

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen kardeşi ile onu kurtarmak için kanala atlayan ağabeyi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Enes (11) ve Mahmut Atmaca (8), arkadaşlarıyla ilçeye bağlı Saray köyü yakınındaki sulama kanalı kenarında top oynamaya başladı. Bu sırada sulama kanalına topun düşmesinin ardından Mahmut Atmaca da kanala düştü.

Kardeşinin akıntıya kapıldığını gören Enes Atmaca da onu kurtarmak için kanala atladı. Ağabey ve kardeşinin suya kapıldığını gören arkadaşları köye giderek, durumu ailelerine bildirdi.

Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de katıldığı arama faaliyetleri sonucunda yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından Mahmut Atmaca'nın cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulundu.

Bu sırada Ayrancı Barajı'nın kapakları kapatılarak, suyun akışı engellendi. Ağabey Enes Atmaca'nın cesedi ise kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre ilerisindeki Ambar köyü yakınlarında bulundu.

Çocukların aileleriyle, Saray köyündeki akrabalarının yanına geldiği öğrenildi.

Cesetler otopsi için Ayrancı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Duayen gazeteci hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada

2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada

Karaman Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:21
Öğle
12:55
İkindi
16:46
Akşam
20:18
Yatsı
21:57

Karaman Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Elıf Eczanesi
Merkez
Elıf Eczanesi
Merkez
Elıf Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Karaman’da kavşaklar daha görsel ve kullanışlı hale getiriliyor

Karaman’da kavşaklar daha görsel ve kullanışlı hale getiriliyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Eski Cep Telefonlarını İşyerinde Sergiliyor

Eski Cep Telefonlarını İşyerinde Sergiliyor

Öztirkaki, Zeytinyağı Üretme Tesisinde İncelemede Bulundu

Öztirkaki, Zeytinyağı Üretme Tesisinde İncelemede Bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.