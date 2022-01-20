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Karaman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 736 obje ele geçirildi

20.01.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 736 obje ele geçirildi

Karaman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 736 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, merkeze bağlı Kılbasan köyünde, H.P'nin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 656 sikke ve 80 yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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