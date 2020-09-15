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Karaman'da tarım aracı devrildi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KARAMAN HABERLERİ  | 15.09.2020 20:44 | Son Güncelleme

Karaman'da tarım aracı devrildi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karaman'ın Ermenek İlçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü öldü, yaralanan eşi ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Ali Dilekli'nin (37) kullandığı "pat pat" diye bilinen tarım aracı Kayaönü köyü yakınında devrildi.

Kazada tarım aracının sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtan atlayan sürücünün eşi Fadime ve oğlu Yasin Dilekli yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılan Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün cenazesi ise kaza yerindeki incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.

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