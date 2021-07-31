Karaman'da tarlada çıkan, elma bahçesine de sıçrayan yangın söndürüldü

Karaman'da tarlada başlayan ve daha sonra elma bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.
Beyazkent Mahallesi'nde bulunan boş tarlada başlayan ve elma bahçesine de sıçrayan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangın kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangını başlattığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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