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Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

KARAMAN HABERLERİ  | 02.03.2020 13:52 | Son Güncelleme

Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve merkeze bağlı Süleymanhancı köyünde belirledikleri adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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DAEŞ Karaman Operasyon

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Sevgi Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yaldız Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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