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Karaman'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

04.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Karaman'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Duran yönetimindeki 70 BC 376 plakalı tır ile Ali Karaca idaresindeki 70 FU 570 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize yolunda çarpıştı.

Yaralanan sürücüler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Karaca, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Karaman'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karaman

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Merkez
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Merkez
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