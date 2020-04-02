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Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

KARAMAN HABERLERİ  | 02.04.2020 18:16 | Son Güncelleme

Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 2.

Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dönüş yapmakta olan S.B. yönetimindeki 70 AAH 237 plakalı otomobile E.Ç. idaresindeki 70 HA 397 plakalı motosiklet yandan çarparak savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ile arakasında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

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Akşam
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Yatsı
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Ihlamur Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Orduoglu Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yaldız Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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