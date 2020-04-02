Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dönüş yapmakta olan S.B. yönetimindeki 70 AAH 237 plakalı otomobile E.Ç. idaresindeki 70 HA 397 plakalı motosiklet yandan çarparak savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ile arakasında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



