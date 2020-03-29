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Karaman’da tren garı ve otobüs terminali sessizliğe büründü

KARAMAN HABERLERİ  | 29.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ile mücadelede alınan tedbirler doğrultusunda şehirler arası seyahatlerin kısıtlanmasıyla Karaman’da tren garı ve otobüs terminali sessizliğe büründü.İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirler doğrultusunda şehirler arası otobüs ve toplu ulaşım araçları ile seyahatler valilik iznine bağlandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede alınan tedbirler doğrultusunda şehirler arası seyahatlerin kısıtlanmasıyla Karaman’da tren garı ve otobüs terminali sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirler doğrultusunda şehirler arası otobüs ve toplu ulaşım araçları ile seyahatler valilik iznine bağlandı. Dün saat 17.00 itibariyle uygulanmaya başlayan karar doğrultusunda valilik izni almayan vatandaşlar, bulundukları şehrin sınırları dışına çıkamayacaklar. Ancak hasta olup tedavi için farklı bir ile sevk edilenler, birinci derecede yakını vefat edenler ve bulundukları ilde kalacak yeri olmayan kişiler, Seyahat İzin Kurulu’nun iznine bağlı kalacaklar. Alınan tedbirlerin uygulamaya geçmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde Karaman’da tren garı ve otobüs terminali boş kalarak sessizliğe bürünürken firmalar da bürolarını kapattı.

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