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Karaman’da Türk Dil Bayramı kapsamında ödüllü yol koşusu düzenlenecek

KARAMAN HABERLERİ  | 07.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Akçaşehir Belediyesi işbirliğinde 743.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Akçaşehir Belediyesi işbirliğinde 743. Türk Dil Bayramı kapsamında 1. Yol Koşusu yarışması düzenlenecek.
Yarışmanın ayrıntıları KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Akçaşehir Belediye Başkanı Hikmet Yirşen tarafından Rektörlük Makamında imzalanan protokol ile netlik kazandı. Rektör Akgül ve Belediye Başkanı Yirşen, imza töreninin ardından 743. Türk Dil Bayramı kapsamında düzenlenecek olan koşunun şimdiden hayırlı olmasını dileyerek sağlığı elveren herkesi yarışmaya davet etti. Türkiye Atletizm Federasyonu gözetiminde gerçekleştirilecek olan yarışmanın başvuruları 02 Mart ile 06 Nisan tarihleri arasında KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından alınacak, koşu ve ödül töreni ise 11 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. Yarışma; Genel Klasman Kadın ve Erkek (Türkiye Geneli), Yıldızlar Kadın ve Erkek (Karaman Geneli), Master Kadın ve Erkek (35-44, 45-54 Yaş, 55 ve üzeri Yaş) olmak üzere on kategoride düzenlenecek.
Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye ttp://www.kmu.edu.tr/turkdilbayramibirinciyolkosusu adresi üzerinden ulaşılabilir.

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