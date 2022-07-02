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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

02.07.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda D.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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