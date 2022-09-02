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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

02.09.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma kapsamında kente uyuşturucu getiren bazı şüphelileri tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen K.Ş. ve F.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 4 bin 823 adet sentetik ecza ile 140 bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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