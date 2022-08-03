YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

03.08.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu madde getirdikleri ve sattıkları öne sürülen K.K, E.Ş, M.A. ve M.Ö'yü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ş, M.A. ve M.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimlikçe tutuklandı, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman 4. Uluslarası Türk Dünyası ŞöleniKaraman 4. Uluslarası Türk Dünyası Şöleni
Yüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldıYüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı
Yediiklim Yayınevi sahibi Çelik, 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili iddiaları değerlendirdiYediiklim Yayınevi sahibi Çelik, 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili iddiaları değerlendirdi
Anahtar Kelimeler:
Karaman operasyon

Karaman Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:48
Öğle
12:58
İkindi
16:46
Akşam
19:58
Yatsı
21:25

Karaman Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Altay Eczanesi
Merkez
Karaman Eczanesi
Merkez
Eşme Eczanesi
Ermenek
Basak Eczanesi
Ayranci
Kasaba Eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz Eczanesi
Basyayla
Talay Eczanesi
Sariveliler
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.