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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KARAMAN HABERLERİ  | 09.02.2020 21:17 | Son Güncelleme

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada, R.K. (23), E.K. (24) ve S.Y'nin (26) uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 2 gram eroin, 14 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman Uyuşturucu Operasyonu

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Ermenek
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Kazimkarabekir
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