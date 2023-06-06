YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 17 gözaltı

Karaman’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 17 gözaltı

06.06.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 17 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Sivil ve resmi olmak üzere çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, 1’i kadın 17 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 126,80 gram esrar, 23,45 gram bonzai, 49 gram metamfetamin, 416 adet sentetik ecza hap ve 10 adet ectasy ele geçirildi. Şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Floor Curling Gençler Türkiye Şampiyonası Karaman’da başladıFloor Curling Gençler Türkiye Şampiyonası Karaman’da başladı
Bursa'da 100 atlı "Evliya Çelebi Yolunu" yeniden keşfettiBursa'da 100 atlı "Evliya Çelebi Yolunu" yeniden keşfetti
İstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapan tamirci tutuklandıİstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapan tamirci tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 6 Haziran Salı

İmsak
03:36
Sabah
05:20
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
20:11
Yatsı
21:48

Karaman Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Salı

Çilingir eczanesi
Ermenek
Akin eczanesi
Merkez
Basak eczanesi
Ayranci
Dogançay eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.